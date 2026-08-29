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Atrapan en Nuevo León a presunto homicida

FGE detuvo en Nuevo León a un hombre acusado de cometer un homicidio en Matehuala durante octubre de 2019.

Por Redacción

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan en Nuevo León a presunto homicida
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      En el estado de Nuevo León, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un sujeto, señalado por el delito de homicidio calificado.

      De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron en octubre de 2019, en la colonia Concepción, en Matehuala, donde presuntamente David "N", a bordo de una camioneta, realizó detonaciones de arma de fuego contra la víctima, ocasionándole lesiones que le provocaron su fallecimiento

      A partir de las diligencias realizadas por la Fiscalía para esclarecer el hecho y localizar al probable responsable, agentes investigadores obtuvieron información que permitió establecer que el probable responsable se encontraba en el municipio de Santiago, Nuevo León.

      Por lo anterior, la FGESLP mediante un convenio de colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, implementó un operativo que permitió cumplimentar la orden de aprehensión. En el lugar, los agentes le informaron el motivo de su detención y le hicieron saber sus derechos.

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      Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) trasladaron a David "N" a la entidad potosina para ser ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere.

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