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Video | Choque múltiple en Circuito Potosí deja un herido

En el hecho se vieron involucrados cinco vehículos esta tarde de sábado

Por Redacción

Agosto 29, 2026 03:46 p.m.
A
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

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      Esta tarde, un motociclista resultó lesionado al derrapar e impactar con una camioneta Chevrolet en el Circuito Potosí, justo al descender del puente de Ricardo B. Anaya, con dirección a carretera 57. 

      Derivado del accidente del motociclista, cuatro vehículos se vieron involucrados en la cima del puente, entre ellos, dos camiones de transporte de personal y dos automóviles sedán.  

      Al sitio arribaron paramédicos del CRUM, quienes trasladaron al motociclista lesionado para su atención médica.

      Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.

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