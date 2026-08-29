Video | Choque múltiple en Circuito Potosí deja un herido
En el hecho se vieron involucrados cinco vehículos esta tarde de sábado
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Esta tarde, un motociclista resultó lesionado al derrapar e impactar con una camioneta Chevrolet en el Circuito Potosí, justo al descender del puente de Ricardo B. Anaya, con dirección a carretera 57.
Derivado del accidente del motociclista, cuatro vehículos se vieron involucrados en la cima del puente, entre ellos, dos camiones de transporte de personal y dos automóviles sedán.
Al sitio arribaron paramédicos del CRUM, quienes trasladaron al motociclista lesionado para su atención médica.
Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.
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