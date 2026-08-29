Detienen en Valles a hombre con presunta droga y ponchallantas

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CIUDAD VALLES, SLP.- Un hombre de 26 años fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en la colonia Moctezuma, donde presuntamente llevaba varias dosis de droga y seis artefactos conocidos como "ponchallantas".

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que la detención ocurrió durante recorridos del dispositivo "Huasteca Segura", aunque no precisó la calle, hora ni circunstancias en las que los agentes interceptaron al sospechoso.

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido fue identificado como Jorge "N", a quien se le aseguraron dosis de hierba con características de la marihuana y de una sustancia semejante al "cristal".

Los policías también encontraron seis objetos metálicos utilizados para dañar neumáticos y aseguraron una motocicleta. La corporación no detalló si la unidad contaba con reporte de robo ni proporcionó información sobre sus características.

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La autoridad estatal señaló que el hombre estaría relacionado con actividades de narcomenudeo; sin embargo, esta versión deberá ser corroborada mediante las investigaciones correspondientes.

El detenido, la motocicleta y los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.