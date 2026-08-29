logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen en Valles a hombre con presunta droga y ponchallantas

La GCE informó que el sospechoso fue interceptado en la colonia Moctezuma; también le aseguraron una motocicleta.

Por Redacción

Agosto 29, 2026 03:33 p.m.
A
Detienen en Valles a hombre con presunta droga y ponchallantas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES, SLP.- Un hombre de 26 años fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en la colonia Moctezuma, donde presuntamente llevaba varias dosis de droga y seis artefactos conocidos como "ponchallantas".

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que la detención ocurrió durante recorridos del dispositivo "Huasteca Segura", aunque no precisó la calle, hora ni circunstancias en las que los agentes interceptaron al sospechoso.

      De acuerdo con el reporte oficial, el detenido fue identificado como Jorge "N", a quien se le aseguraron dosis de hierba con características de la marihuana y de una sustancia semejante al "cristal".

      Los policías también encontraron seis objetos metálicos utilizados para dañar neumáticos y aseguraron una motocicleta. La corporación no detalló si la unidad contaba con reporte de robo ni proporcionó información sobre sus características.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La autoridad estatal señaló que el hombre estaría relacionado con actividades de narcomenudeo; sin embargo, esta versión deberá ser corroborada mediante las investigaciones correspondientes.

      El detenido, la motocicleta y los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen en Valles a hombre con presunta droga y ponchallantas
      Detienen en Valles a hombre con presunta droga y ponchallantas

      Detienen en Valles a hombre con presunta droga y ponchallantas

      SLP

      Redacción

      La GCE informó que el sospechoso fue interceptado en la colonia Moctezuma; también le aseguraron una motocicleta.

      Derrapa y choca trailero en Circuito Potosí
      Derrapa y choca trailero en Circuito Potosí

      Derrapa y choca trailero en Circuito Potosí

      SLP

      Redacción

      Elementos de la GCE aseguraron el área para retirar la unidad

      Cae presunto distribuidor de marihuana y "cristal" en Valles
      Cae presunto distribuidor de marihuana y "cristal" en Valles

      Cae presunto distribuidor de marihuana y "cristal" en Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      La GCE lo interceptó y le aseguraron seis objetos conocidos como "ponchallantas"

      Detienen a un narcomenudista en la Revolución
      Detienen a un narcomenudista en la Revolución

      Detienen a un narcomenudista en la Revolución

      SLP

      Redacción

      En patrullajes por la zona, los policías detectaron al hombre de 45 años