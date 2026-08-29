Derrapa y choca trailero en Circuito Potosí

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Un tráiler que circulaba sobre el Circuito Potosí derrapó en el pavimento mojado y chocó contra el muro de la contención.

El reporte fue cerca de las 14:30 horas de este sabado, donde el conductor de la unidad circulaba sobre el Circuito Potosí con dirección a Avenida Industrias, pero al salir de la curva, en el tramo del puente Arbolitos y el puente de avenida Industrias, pierde el control hacia su izquierda y choca contra el muro de contención.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil División Caminos, quienes aseguraron el área para hacer maniobras, acomodar los bloques de concreto y retirar el tráiler.

El accidente se produjo debido a las condiciones de lluvia y piso mojado, lo que provocó que el chofer del tractocamión perdiera el control. No se reportan lesionados.

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