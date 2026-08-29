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Motociclista queda herido al chocar contra camioneta

El joven intentó rebasar por la derecha cuando la camioneta daba vuelta hacia Camino a San Juanico.

Por Redacción

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
A
Motociclista queda herido al chocar contra camioneta
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      Un joven motociclista resultó lesionado, tras intentar filtrar cuando circulaba sobre el Circuito Potosí.

      La mañana de este viernes, alrededor de las 8:00 horas, un adolescente de 17 años y una camioneta de transporte de personal transitaban sobre la lateral de la vialidad referida.

      Al llegar a la calle Camino a San Juanico, el chofer de la camioneta viró hacia su derecha para incorporarse a la calle. En ese momento, el motociclista también pretendía rebasarlo por ese mismo costado y terminó estrellándose en la lámina.

      Tras el impacto, el joven salió proyectado hacia el pavimento y quedó tendido hasta que llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo valoraron y posteriormente lo trasladaron a una clínica para su atención médica.

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      Momentos después, al lugar arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes tomaron conocimiento del hecho y comenzaron las diligencias correspondientes, para deslindar responsabilidades y que los involucrados puedan llegar a un acuerdo para reparar los daños.

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