Motociclista queda herido al chocar contra camioneta
El joven intentó rebasar por la derecha cuando la camioneta daba vuelta hacia Camino a San Juanico.
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Un joven motociclista resultó lesionado, tras intentar filtrar cuando circulaba sobre el Circuito Potosí.
La mañana de este viernes, alrededor de las 8:00 horas, un adolescente de 17 años y una camioneta de transporte de personal transitaban sobre la lateral de la vialidad referida.
Al llegar a la calle Camino a San Juanico, el chofer de la camioneta viró hacia su derecha para incorporarse a la calle. En ese momento, el motociclista también pretendía rebasarlo por ese mismo costado y terminó estrellándose en la lámina.
Tras el impacto, el joven salió proyectado hacia el pavimento y quedó tendido hasta que llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo valoraron y posteriormente lo trasladaron a una clínica para su atención médica.
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Momentos después, al lugar arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes tomaron conocimiento del hecho y comenzaron las diligencias correspondientes, para deslindar responsabilidades y que los involucrados puedan llegar a un acuerdo para reparar los daños.
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