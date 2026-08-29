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Avanza creación de registro de personas con autismo

La propuesta todavía deberá ser discutida y votada por el Pleno

Por Pulso Online

Agosto 29, 2026 03:46 p.m.
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Avanza creación de registro de personas con autismo
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      La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado aprobó el dictamen para crear un Registro Estatal de Personas con Condición del Espectro Autista, que concentraría información proporcionada por instituciones de salud y los 59 ayuntamientos.

      La propuesta, presentada por el diputado Luis Felipe Castro Barrón, todavía deberá ser discutida y votada por el Pleno antes de que el registro pueda incorporarse a la legislación estatal.

      El proyecto plantea que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia administre la base de datos mediante la infraestructura del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

      Las autoridades del sector salud entregarían reportes trimestrales, mientras que los municipios proporcionarían información semestral. El comunicado legislativo no precisa qué datos personales serían recopilados ni los mecanismos previstos para protegerlos.

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      La reforma también busca prohibir la negativa de atención en hospitales públicos y privados, la obstaculización de diagnósticos y tratamientos, la aplicación de terapias riesgosas, la sobremedicación y los internamientos psiquiátricos injustificados.

      El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y votación.

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