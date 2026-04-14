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Cae rama de árbol sobre leñador en Ciudad Valles

El hombre quedó inconsciente y fue trasladado a un hospital

Por Huasteca Hoy

Abril 14, 2026 02:49 p.m.
A
Cae rama de árbol sobre leñador en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Un hombre que cortaba un árbol en un predio cercano al ejido Luis Donaldo Colosio sufrió un accidente y resultó con una herida grave en la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron este martes por la mañana a Dan Iván Sánchez, de 37 años de edad, quien reside en el ejido El Barrancón, municipio de Tanlajás.

De acuerdo con la información recabada, el hombre se encontraba cortando un árbol dentro de un predio rústico, hacia la parte posterior del fraccionamiento El Consuelo.

De manera repentina, una enorme rama se quebró y le cayó encima de la cabeza, por lo que Dan se desvaneció y quedó inconsciente por unos minutos.

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Una persona que lo acompañaba se dio cuenta del accidente y pidió auxilio a la Cruz Roja. Los paramédicos llegaron poco después; para entonces ya estaba despierto, pero desorientado, y presentaba una herida considerable en la cabeza, motivo por el cual lo trasladaron de emergencia a un sanatorio particular.

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