logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ 2026!

Fotogalería

¡FELIZ 2026!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cae sujeto que usaba taxi para distribuir drogas

El detenido, junto con la droga y el vehículo fueron asegurados

Por Redacción

Enero 02, 2026 11:09 a.m.
A
Cae sujeto que usaba taxi para distribuir drogas

La Guardia Civil del Estado llevó a cabo la detención de un hombre que utilizaba un taxi para presuntamente distribuir droga en la capital potosina.

Los hechos se registraron sobre la carretera San Luis Potosí–Lagos de Moreno, en la localidad de Escalerillas, donde elementos de la fuerza operativa estatal realizaban recorridos de seguridad y detectaron un vehículo del servicio público con vidrios polarizados.

Derivado de dicha intervención, fue detenido Oscar "N" de 28 años, quien presuntamente manifestó dedicarse a la venta y traslado de estupefacientes señalando una posible vinculación con un grupo de delincuentes, asegurándole cinco bolsas que contenían hierba verde seca con características propias de la marihuana, así como 30 dosis de una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como "cristal".

Asimismo, se aseguró un vehículo marca Nissan, modelo Sentra 2020, habilitado como taxi con viudrios polarizados y modificaciones contrarias a las normas oficiales del transporte del servicio público.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El detenido, junto con la droga y el vehículo asegurados, fue puesto a disposición de la autoridad competente para el seguimiento de las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

La Guardia Civil del Estado reitera su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de seguridad para salvaguardar la tranquilidad y el bienestar de la ciudadanía potosina.

LEA TAMBIÉN

Menor grave tras volcadura de taxi

Un taxi volcó tras un choque por alcance; un menor fue trasladado en estado grave.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae sujeto que usaba taxi para distribuir drogas
Cae sujeto que usaba taxi para distribuir drogas

Cae sujeto que usaba taxi para distribuir drogas

SLP

Redacción

El detenido, junto con la droga y el vehículo fueron asegurados

Le destrozan el cráneo con enorme piedra
Le destrozan el cráneo con enorme piedra

Le destrozan el cráneo con enorme piedra

SLP

Redacción

El cuerpo del infortunado se encontraba tirado entre enormes rocas

Choque-volcadura, deja un muerto y dos lesionados
Choque-volcadura, deja un muerto y dos lesionados

Choque-volcadura, deja un muerto y dos lesionados

SLP

Redacción

Automovilista no guardó su distancia de seguridad y chocó por alcance contra un tráiler

Capturan a presunto "narco" en Matehuala
Capturan a presunto "narco" en Matehuala

Capturan a presunto "narco" en Matehuala

SLP

Redacción