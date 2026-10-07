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Seguridad

Cae supuesto "narco" con un centenar de dosis

La Estatal realizó el aseguramiento de las sustancias y diversa documentación

Por Redacción

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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Cae supuesto "narco" con un centenar de dosis
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      CIUDAD VALLES.- Un hombre fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en Ciudad Valles, luego de que presuntamente le encontraron 100 dosis de sustancias ilícitas, además de documentos que podrían estar relacionados con actividades de narcomenudeo.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que el detenido fue identificado como Francisco "N", de 32 años de edad, quien quedó bajo investigación por su probable responsabilidad en hechos relacionados con la posesión de sustancias ilícitas.

      Durante la intervención, los agentes estatales aseguraron varias dosis de una sustancia con características similares al "cristal", así como hierba verde y seca con apariencia de marihuana, sumando un total de 100 dosis.

      Además, fueron localizados diversos documentos que, de acuerdo con la corporación, contienen información mediante claves presuntamente relacionada con la venta, distribución y compra de sustancias ilícitas. Dicho material fue asegurado como indicio y será analizado como parte de las investigaciones.

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      Francisco "N", la presunta droga y los documentos quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica. La dependencia estatal señaló que estas acciones forman parte del operativo de blindaje "Escudo Huasteco", que se mantiene activo en la región para prevenir y combatir hechos delictivos.

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