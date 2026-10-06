logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cae presunto narcomenudista Ciudad Valles

Se le aseguraron documentos con claves presuntamente vinculadas a la comercialización

Por Redacción

Octubre 06, 2026 12:56 p.m.
A
Cae presunto narcomenudista Ciudad Valles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Un hombre fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en Ciudad Valles, luego de que presuntamente le encontraron 100 dosis de sustancias ilícitas, además de documentos que podrían estar relacionados con actividades de narcomenudeo.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCE) informó que el detenido fue identificado como Francisco "N", de 32 años de edad, quien quedó bajo investigación por su probable responsabilidad en hechos relacionados con la posesión de sustancias ilícitas.

      Durante la intervención, los agentes estatales aseguraron varias dosis de una sustancia con características similares al "cristal", así como hierba verde y seca con apariencia de marihuana, sumando un total de 100 dosis.

      Además, fueron localizados diversos documentos que, de acuerdo con la corporación, contienen información mediante claves presuntamente relacionada con la venta, distribución y compra de sustancias ilícitas. Dicho material fue asegurado como indicio y será analizado como parte de las investigaciones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Aprehenden a huasteco por narcomenudeo

      La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión contra Alberto "N", por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en s...

      Francisco "N", la presunta droga y los documentos quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

      La dependencia estatal señaló que estas acciones forman parte del operativo de blindaje "Escudo Huasteco", que se mantiene activo en la región para prevenir y combatir hechos delictivos.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cae presunto narcomenudista Ciudad Valles
      Cae presunto narcomenudista Ciudad Valles

      Cae presunto narcomenudista Ciudad Valles

      SLP

      Redacción

      Se le aseguraron documentos con claves presuntamente vinculadas a la comercialización

      Reparan megabache en la 57 tras una serie de quejas
      Reparan megabache en la 57 tras una serie de quejas

      Reparan megabache en la '57 tras una serie de quejas

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      Personal de Obras Públicas informó que realiza trabajos de mantenimiento rumbo al Distribuidor Vial

      Incendio consume parte de una camioneta
      Incendio consume parte de una camioneta

      Incendio consume parte de una camioneta

      SLP

      Redacción

      El conductor y acompañantes lograron ponerse a salvo

      Incauta la Fiscalía vehículos robados y aprehende a individuos
      Incauta la Fiscalía vehículos robados y aprehende a individuos

      Incauta la Fiscalía vehículos robados y aprehende a individuos

      SLP

      Redacción

      Un carro estaba desvalijado en la capital y en una camioneta había ponchallantas, en Matehuala