Incendio consume parte de una camioneta
El conductor y acompañantes lograron ponerse a salvo
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un cortocircuito habría provocado el incendio de una camioneta en inmediaciones del fraccionamiento Praderas del Río; la unidad quedó inservible.
Incendio camioneta Praderas del Río
La noche de este lunes ocurrió el incendio de una camioneta Chevrolet Luv blanca, doble cabina, en el cruce de las calles Río Volga y Río Grijalva, del sector antes mencionado.
Reacción de vecinos y autoridades
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El conductor iba en circulación cuando, de pronto, empezó a salir humo del cofre, y eso lo obligó a detenerse de inmediato, sin oportunidad de estacionarse.
Posteriormente, todo el frente de su unidad se vio envuelto en llamas, y tanto el conductor como sus acompañantes se alejaron para ponerse a salvo.
Vecinos del sector se acercaron para ayudar y hubo varios reportes al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Tiempo después arribaron bomberos y elementos de Protección Civil Municipal, aunque para entonces la emergencia ya había sido controlada.
Las pérdidas materiales se consideran totales, pues se quemó todo el motor y el interior de la cabina.
Muere hombre de 85 años tras incendio en vivienda de Apodaca
Autoridades no han determinado aún las causas del incendio que cobró la vida del adulto mayor.
no te pierdas estas noticias
Incendio consume parte de una camioneta
Redacción
El conductor y acompañantes lograron ponerse a salvo
Incauta la Fiscalía vehículos robados y aprehende a individuos
Redacción
Un carro estaba desvalijado en la capital y en una camioneta había ponchallantas, en Matehuala