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Seguridad

Incendio consume parte de una camioneta

El conductor y acompañantes lograron ponerse a salvo

Por Redacción

Octubre 06, 2026 09:44 a.m.
A
Incendio consume parte de una camioneta
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      Un cortocircuito habría provocado el incendio de una camioneta en inmediaciones del fraccionamiento Praderas del Río; la unidad quedó inservible.

      Incendio camioneta Praderas del Río

      La noche de este lunes ocurrió el incendio de una camioneta Chevrolet Luv blanca, doble cabina, en el cruce de las calles Río Volga y Río Grijalva, del sector antes mencionado.

      Reacción de vecinos y autoridades

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      El conductor iba en circulación cuando, de pronto, empezó a salir humo del cofre, y eso lo obligó a detenerse de inmediato, sin oportunidad de estacionarse.

      Posteriormente, todo el frente de su unidad se vio envuelto en llamas, y tanto el conductor como sus acompañantes se alejaron para ponerse a salvo.

      Vecinos del sector se acercaron para ayudar y hubo varios reportes al Sistema de Emergencias 9-1-1.

      Tiempo después arribaron bomberos y elementos de Protección Civil Municipal, aunque para entonces la emergencia ya había sido controlada.

      Las pérdidas materiales se consideran totales, pues se quemó todo el motor y el interior de la cabina.

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