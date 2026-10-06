logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Reparan megabache en la '57 tras una serie de quejas

Personal de Obras Públicas informó que realiza trabajos de mantenimiento rumbo al Distribuidor Vial

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 06, 2026 10:56 a.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tras una serie de reportes de automovilistas por ponchaduras de llantas, la Policía Vial de la capital informó que este martes se abanderan los trabajos de personal de Obras Públicas para una reparación en la Carretera 57.

      En esa zona, un megabache se abrió en carriles centrales por las recientes lluvias, justo a la altura de la calle Inglaterra y en dirección al distribuidor Juárez.

      La corporación pidió a los conductores atender indicaciones de oficiales en la zona y circular a velocidad moderada.

      "Se recomienda precaución para evitar incidentes durante los trabajos", señaló la Policía Vial.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Enorme bache en Avenida Roble

      Matehuala.- Debido a las fuertes lluvias que se han estado presentando en la ciudad se formó un enorme bache en la Avenida Roble, una de las calles por donde pasan miles de vehículos, por lo que urge ...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Reparan megabache en la 57 tras una serie de quejas
      Reparan megabache en la 57 tras una serie de quejas

      Reparan megabache en la '57 tras una serie de quejas

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      Personal de Obras Públicas informó que realiza trabajos de mantenimiento rumbo al Distribuidor Vial

      Incendio consume parte de una camioneta
      Incendio consume parte de una camioneta

      Incendio consume parte de una camioneta

      SLP

      Redacción

      El conductor y acompañantes lograron ponerse a salvo

      Agarran en flagrancia a ladrones de cableado
      Agarran en flagrancia a ladrones de cableado

      Agarran en flagrancia a ladrones de cableado

      SLP

      Redacción

      Incauta la Fiscalía vehículos robados y aprehende a individuos
      Incauta la Fiscalía vehículos robados y aprehende a individuos

      Incauta la Fiscalía vehículos robados y aprehende a individuos

      SLP

      Redacción

      Un carro estaba desvalijado en la capital y en una camioneta había ponchallantas, en Matehuala