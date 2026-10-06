Reparan megabache en la '57 tras una serie de quejas

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Tras una serie de reportes de automovilistas por ponchaduras de llantas, la Policía Vial de la capital informó que este martes se abanderan los trabajos de personal de Obras Públicas para una reparación en la Carretera 57.

En esa zona, un megabache se abrió en carriles centrales por las recientes lluvias, justo a la altura de la calle Inglaterra y en dirección al distribuidor Juárez.

La corporación pidió a los conductores atender indicaciones de oficiales en la zona y circular a velocidad moderada.

"Se recomienda precaución para evitar incidentes durante los trabajos", señaló la Policía Vial.

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