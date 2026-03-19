Caen 2 mil 754 personas vinculadas a delitos previo a Semana Santa
De enero a lo que va de marzo, la SSPC también aseguró armas y drogas
Durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social, se informó que, como resultado de los operativos desplegados en las cuatro regiones y de las labores de inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal (GCE), detuvo a dos mil 754 personas vinculadas a diversos delitos, del 1 de enero al 15 de marzo de 2026.
El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, destacó que, en ese mismo periodo, se aseguraron 135 kilogramos de marihuana y 5.78 kilogramos de "cristal", además de retirar de las calles 67 armas de fuego, dos mil 174 cartuchos y 130 cargadores.
Adicionalmente, la SSPC señaló que se encuentra preparada para implementar el operativo de Semana Santa 2026, en coordinación con autoridades federales, municipales y cuerpos de emergencia, con el objetivo de atender cualquier eventualidad durante la temporada vacacional.
Detienen a 38 personas en 24 horas en SLP
Resultados de operativos de la SSPC en San Luis Potosí
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Caen 2 mil 754 personas vinculadas a delitos previo a Semana Santa
Pulso Online
De enero a lo que va de marzo, la SSPC también aseguró armas y drogas
Encarcelan a mujer por traer auto robado
Redacción
La conductora no logró acreditar la propiedad; tenía reporte de hurto desde el año 2023