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Caen 2 mil 754 personas vinculadas a delitos previo a Semana Santa

De enero a lo que va de marzo, la SSPC también aseguró armas y drogas

Por Pulso Online

Marzo 19, 2026 09:47 a.m.
A
Caen 2 mil 754 personas vinculadas a delitos previo a Semana Santa

Durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social, se informó que, como resultado de los operativos desplegados en las cuatro regiones y de las labores de inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal (GCE), detuvo a dos mil 754 personas vinculadas a diversos delitos, del 1 de enero al 15 de marzo de 2026.

El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, destacó que, en ese mismo periodo, se aseguraron 135 kilogramos de marihuana y 5.78 kilogramos de "cristal", además de retirar de las calles 67 armas de fuegodos mil 174 cartuchos y 130 cargadores.

Adicionalmente, la SSPC señaló que se encuentra preparada para implementar el operativo de Semana Santa 2026, en coordinación con autoridades federales, municipales y cuerpos de emergencia, con el objetivo de atender cualquier eventualidad durante la temporada vacacional.

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