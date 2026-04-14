Caen dos presuntos narcomenudistas en Axtla

AXTLA.- Dos hombres fueron detenidos en un operativo realizado por la Guardia Civil Estatal en el municipio de Axtla de Terrazas, porque presuntamente traían varias dosis de droga.

Operativo y detención de los sospechosos

Se trata de José "N", de 23 años de edad, y Tomás "N", de 28 años, quienes ya se encuentran a disposición de la Fiscalía General del Estado por probables delitos contra la salud.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que los policías realizaban recorridos por la zona como parte de un operativo de seguridad y vigilancia, cuando detectaron a estos dos sujetos, quienes intentaron evadirlos.

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Sustancia asegurada y proceso legal

Sin embargo, les dieron alcance y, tras una inspección de seguridad, descubrieron que traían 48 dosis de una sustancia granulada y cristalina con características de la metanfetamina conocida como "cristal".

Por esa razón, fueron llevados ante la Fiscalía, autoridad que definirá su situación jurídica e investigará si se encuentran relacionados con algún otro hecho delictivo.