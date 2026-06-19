Caen objetivos criminales de la zona metropolitana

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Agentes de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención de Juan "N", de 51 años, y Juan "N", de 43 años, por su probable participación en el delito robo a casa habitación sin violencia, quienes son considerados objetivos criminales al contar con múltiples antecedentes delictivos generando afectaciones constantes a la comunidad.

Su arrestó se realizó durante los recorridos de vigilancia en la colonia Rancho Nuevo, en el Ejido El Zapote, donde oficiales municipales fueron interceptados por un hombre que solicitó su apoyo, narrando que por su cuenta le dio seguimiento a una camioneta Chevrolet Blazer, color roja, donde observó que los tripulantes presuntamente trasladaban objetos sustraídos de su vivienda ubicada en Puerta Real.

En atención al reporte, los señalados fueron abordados por elementos de Soledad en compañía de la víctima, quien reconoció plenamente una televisión como de su pertenencia, la cual presuntamente fue robada y se encontraba dentro de la camioneta conducida por estos sujetos.

Procediendo con el protocolo correspondiente, los oficiales cotejaron documentos y el estatus legal del vehículo en Plataforma México, sin arrojar novedad, sin embargo a petición del afectado, ambos sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora por el probable delito de robo a casa habitación, quedando asegurada la camioneta y los objetos que contenía.

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Cabe señalar, que al momento de su registro, se detectó que ambos sujetos cuentan con múltiples antecedentes por delitos como violencia familiar, portación de arma prohibida, delitos contra la salud, daño a las cosas, lesiones, amenazas, además de tener un ingreso penitenciario en abril del 2025, por lo que son considerados posiblemente objetivos criminales generadores de incidencias y afectaciones constantes a la ciudadanía de la zona metropolitana.