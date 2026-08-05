Asegura GCE equipos de videovigilancia clandestina en Charcas
Además, se detuvo a un hombre con drogas en la zona
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a una persona en el municipio de Charcas y aseguró cinco cámaras de videovigilancia y tres equipos de transmisión de datos, que presuntamente eran utilizados para monitorear los movimientos de corporaciones de seguridad.
Durante recorridos de seguridad, elementos estatales detuvieron a Sergio "N", a quien se le decomisaron bolsas con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).
A partir de labores de inteligencia, se obtuvo información que permitió ubicar diversos puntos en los que se encontraban instalados de manera irregular equipos de videovigilancia, por lo que fueron aseguradas cinco cámaras y tres equipos de transmisión de datos colocados en distintos puntos.
La SSPC mantiene el operativo "Altiplano Seguro", con acciones de vigilancia, prevención e inteligencia en municipios de la región, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, con el propósito de fortalecer la seguridad y preservar la tranquilidad de las familias potosinas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Detienen a dos personas y aseguran dos vehículos con reporte de robo
Los detenidos circulaban en una camioneta y una motocicleta con reporte de robo vigente, puestos a disposición de la autoridad.
no te pierdas estas noticias
Asegura GCE equipos de videovigilancia clandestina en Charcas
Redacción
Además, se detuvo a un hombre con drogas en la zona
Un muerto y un lesionado tras caer de motocicleta en Tanlajás
Huasteca Hoy
La Policía Municipal y paramédicos atendieron el incidente reportado por vecinos.
Choque en carretera Valles-Tampico deja cuatro lesionados
Huasteca Hoy
Paramédicos de Cruz Roja y Bomberos Voluntarios atendieron a los lesionados y los trasladaron a hospital.