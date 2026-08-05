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Seguridad

Asegura GCE equipos de videovigilancia clandestina en Charcas

Además, se detuvo a un hombre con drogas en la zona

Por Redacción

Agosto 05, 2026 11:05 a.m.
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Asegura GCE equipos de videovigilancia clandestina en Charcas
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      La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a una persona en el municipio de Charcas y aseguró cinco cámaras de videovigilancia y tres equipos de transmisión de datos, que presuntamente eran utilizados para monitorear los movimientos de corporaciones de seguridad.

      Durante recorridos de seguridad, elementos estatales detuvieron a Sergio "N", a quien se le decomisaron bolsas con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      A partir de labores de inteligencia, se obtuvo información que permitió ubicar diversos puntos en los que se encontraban instalados de manera irregular equipos de videovigilancia, por lo que fueron aseguradas cinco cámaras y tres equipos de transmisión de datos colocados en distintos puntos.

      La SSPC mantiene el operativo "Altiplano Seguro", con acciones de vigilancia, prevención e inteligencia en municipios de la región, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, con el propósito de fortalecer la seguridad y preservar la tranquilidad de las familias potosinas.

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