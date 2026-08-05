Cae septuagenario con arma y drogas en Villa de Ramos
Marcial N, de 70 años, fue detenido tras disparar un arma durante operativo en El Zacatón
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Como resultado de acciones coordinadas de la Guardia Civil Estatal (GCE) y el Ejército Mexicano, fue detenida una persona en el municipio de Villa de Ramos por presuntos delitos contra la salud, y luego de que presuntamente realizara detonaciones con un arma de fuego durante un operativo en la comunidad de El Zacatón.
De acuerdo con los protocolos establecidos, los agentes lograron desarmar y detener a Marcial "N", de 70 años, a quien se le aseguró un arma de fuego, abastecida con siete cartuchos útiles, además de diversas dosis de una sustancia con características propias de la droga conocida como "cristal".
El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que llevará a cabo las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a derecho.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado impulsa operativos coordinados, fortaleciendo la vigilancia, la prevención y las labores de inteligencia en las cuatro regiones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Detienen a cuatro "narcos" con dosis de drogas
La Guardia Civil Estatal logró la detención de cuatro presuntos vendedores de droga en distintos casos, a los que se les aseguraron decenas de dosis tanto de cristal como de marihuana. En una primera...
no te pierdas estas noticias
Cae septuagenario con arma y drogas en Villa de Ramos
Redacción
Marcial N, de 70 años, fue detenido tras disparar un arma durante operativo en El Zacatón
Asegura GCE equipos de videovigilancia clandestina en Charcas
Redacción
Además, se detuvo a un hombre con drogas en la zona
Un muerto y un lesionado tras caer de motocicleta en Tanlajás
Huasteca Hoy
La Policía Municipal y paramédicos atendieron el incidente reportado por vecinos.