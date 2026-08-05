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Seguridad

Cae septuagenario con arma y drogas en Villa de Ramos

Marcial N, de 70 años, fue detenido tras disparar un arma durante operativo en El Zacatón

Por Redacción

Agosto 05, 2026 12:01 p.m.
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Cae septuagenario con arma y drogas en Villa de Ramos
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      Como resultado de acciones coordinadas de la Guardia Civil Estatal (GCE) y el Ejército Mexicano, fue detenida una persona en el municipio de Villa de Ramos por presuntos delitos contra la salud, y luego de que presuntamente realizara detonaciones con un arma de fuego durante un operativo en la comunidad de El Zacatón.

      De acuerdo con los protocolos establecidos, los agentes lograron desarmar y detener a Marcial "N", de 70 años, a quien se le aseguró un arma de fuego, abastecida con siete cartuchos útiles, además de diversas dosis de una sustancia con características propias de la droga conocida como "cristal".

      El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que llevará a cabo las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado impulsa operativos coordinados, fortaleciendo la vigilancia, la prevención y las labores de inteligencia en las cuatro regiones.

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