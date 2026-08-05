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Estrellan camionetas en puestos de corredor turístico

Hay varios lesionados por el percance en el tramo Tamazunchale-Xolol

Por Huasteca Hoy

Agosto 05, 2026 04:15 p.m.
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Estrellan camionetas en puestos de corredor turístico
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      HUEHUETLÁN.- Dos camionetas chocaron y se estrellaron contra establecimientos comerciales del corredor turístico La Escalera, en el municipio de Huehuetlán.

      El accidente ocurrió cerca de las 14:30 horas, sobre la carretera federal número 85 México-Laredo, en el tramo Tamazunchale-Xolol.

      Según testigos, una camioneta Ford gris, de doble rodada y con redilas, chocó por alcance contra una Ford Ranger blanca. Posteriormente, ambas unidades salieron de la carretera y se estrellaron contra los negocios.

      La unidad de doble rodada era utilizada para el traslado de material peligroso, pero al parecer iba vacía.

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      El conductor de la pick-up sufrió múltiples lesiones y quedó atrapado en la cabina, ya que su unidad terminó volcada.

      Con apoyo de voluntarios y policías municipales fue rescatado y posteriormente trasladado a un hospital, junto con dos mujeres que también resultaron lesionadas. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las personas involucradas.

      Los vehículos quedaron bajo resguardo de las autoridades y serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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