Camioneta queda entre maleza en carretera Valles-Chantol

CIUDAD VALLES. Una camioneta cerrada salió del camino y quedó atorada entre la maleza en la carretera estatal Valles-Chantol, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente ocurrió la noche del pasado jueves, a la altura del kilómetro 4+500, donde oficiales de la Guardia Civil Estatal División Caminos atendieron el reporte.

Al llegar, localizaron una Chevrolet Suburban color guinda fuera de la cinta asfáltica, abandonada y sin ocupantes en los alrededores.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el conductor circulaba de Valles hacia el ejido Chantol cuando perdió el control del volante y terminó fuera de la carretera, para luego retirarse a pie del lugar.

La unidad fue retirada con el apoyo de una grúa y trasladada a un corralón.