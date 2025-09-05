Camioneta queda entre maleza en carretera Valles-Chantol
El conductor se dio a la fuga tras perder el control; no hubo heridos
CIUDAD VALLES. Una camioneta cerrada salió del camino y quedó atorada entre la maleza en la carretera estatal Valles-Chantol, sin que se reportaran personas lesionadas.
El accidente ocurrió la noche del pasado jueves, a la altura del kilómetro 4+500, donde oficiales de la Guardia Civil Estatal División Caminos atendieron el reporte.
Al llegar, localizaron una Chevrolet Suburban color guinda fuera de la cinta asfáltica, abandonada y sin ocupantes en los alrededores.
De acuerdo con las primeras indagatorias, el conductor circulaba de Valles hacia el ejido Chantol cuando perdió el control del volante y terminó fuera de la carretera, para luego retirarse a pie del lugar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La unidad fue retirada con el apoyo de una grúa y trasladada a un corralón.
no te pierdas estas noticias
Jeep choca contra muro en Circuito Potosí
Redacción
El conductor perdió el control y la unidad obstruyó un carril; no hubo lesionados
Camioneta queda entre maleza en carretera Valles-Chantol
Huasteca Hoy
El conductor se dio a la fuga tras perder el control; no hubo heridos
Hallan un cuerpo colgado en elpuente La Bonita
Redacción
Presentaba signos de haber sido ejecutado y no ha sido identificado