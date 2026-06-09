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Seguridad

Capturan a presunto violador de una menor

Los hechos tuvieron lugar en noviembre del año pasado

Por Redacción

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a presunto violador de una menor
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      Durante la madrugada del pasado nueve de noviembre de 2025, en la localidad Nuevo Amanecer, perteneciente a Cerro de San Pedro, una menor de edad fue presuntamente violada al interior de la finca "Yaz" por Christian "N".

      Es por ello que este lunes la Fiscalía General del Estado (FGE), por medio de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó un mandamiento judicial en contra del señalado, por su probable participación en el delito de violación específica agravada.

      De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima, una menor de edad de identidad reservada, habría sido agredida sexualmente por Christian "N"

      Agentes Fiscales llevaron a cabo las indagatorias correspondientes y reunieron los datos de prueba necesarios, con los cuales un Juez de Control libró el mandamiento judicial respectivo.

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      Una vez obtenido el ordenamiento legal, agentes de la PDI implementaron labores de búsqueda y localización, logrando ubicar al imputado en la calle Séptima y Manuel Muro, en la colonia San Luis de la capital potosina.

      Posteriormente, Christian "N" fue trasladado para su certificación médica e inscripción en el Registro Nacional de Detenciones, quedando a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

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