Capturan a tres narcos con decenas de dosis

Como resultado de una acción operativa y de inteligencia, efectuados por elementos de la Guardia Civil Estatal, tres individuo vinculados a la posible venta de estupefacientes fueron detenidos, en la capital potosina y en el municipio de Santa María del Río.

El primero de ellos se ubicó en la colonia Los Limones, se trata de Óscar “N” de 20 años de edad y José “N” de 18 años, a quienes se les aseguraron nueve dosis de “cristal” y cinco bolsas con marihuana que presuntamente andaban vendiendo en la zona norte de la ciudad.

Por su parte, en el municipio de Santa María del Río, los elementos estatales informaron sobre la detención de José “N” de 21 años, quien cuenta con antecedentes ilícitos por probables delitos contra la salud.

En esta ocasión, los agentes le aseguraron cinco bolsas con marihuana y cuatro dosis de cocaína, siendo detectado en forma sospechosa en el mencionado municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por medio de estas acciones, se evitó que dichas sustancias nocivas, llegaran a manos de la población, además de inhibir la actividad ilícita de los presuntos, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.