Chocan auto contra poste en avenida Salk

Únicamente daños materiales se registraron en choque de vehículo contra objeto fijo en avenida Salk y Circuito Potosí.

Los hechos se registraron a las 08:00 de la mañana, donde el conductor de un VW Jetta de color blanco circulaba por lateral del Circuito Potosí, pero al llegar a la avenida Salk, el conductor intentó dar vuelta en U, perdió el control, se subió a la guarnición y chocó con el poste de concreto del puente.

No se reportan lesionados. Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del suceso.