logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡NOCHE DE PUTT!

Fotogalería

¡NOCHE DE PUTT!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Chocan auto contra poste en avenida Salk

Peritos de SSPC municipal tomaron conocimiento

Por PULSO

Agosto 16, 2025 09:48 a.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Únicamente daños materiales se registraron en choque de vehículo contra objeto fijo en avenida Salk y Circuito Potosí.

Los hechos se registraron a las 08:00 de la mañana, donde el conductor de un VW Jetta de color blanco circulaba por lateral del Circuito Potosí, pero al llegar a la avenida Salk, el conductor intentó dar vuelta en U, perdió el control, se subió a la guarnición y chocó con el poste de concreto del puente.

No se reportan lesionados. Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del suceso. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chocan auto contra poste en avenida Salk
Chocan auto contra poste en avenida Salk

Chocan auto contra poste en avenida Salk

SLP

PULSO

Peritos de SSPC municipal tomaron conocimiento

Pos supuesto asesinato, lo mandan al Penal
Pos supuesto asesinato, lo mandan al Penal

Pos supuesto asesinato, lo mandan al Penal

SLP

Redacción

Capturan a revendedor en la Fenapo
Capturan a revendedor en la Fenapo

Capturan a revendedor en la Fenapo

SLP

Redacción

Traía boletos para el Palenque y alertó a otros cómplices por medio de frecuencia

Vuelca rauda camioneta en el Periférico Norte
Vuelca rauda camioneta en el Periférico Norte

Vuelca rauda camioneta en el Periférico Norte

SLP

Redacción