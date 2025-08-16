logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡NOCHE DE PUTT!

Fotogalería

¡NOCHE DE PUTT!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelca rauda camioneta en el Periférico Norte

Por Redacción

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelca rauda camioneta en el Periférico Norte

Una camioneta cargada con abarrotes, sufrió aparatosa volcadura al circular por el Anillo Periférico Norte y el puente de Peñasco, el tránsito se vio interrumpido totalmente pero por suerte no hubo personas lesionadas.

El accidente se registró alrededor de las cuatro de la tarde de este vienes, en que la camioneta Ford tipo redilas, de tres toneladas, circulaba por el mencionado periférico en dirección de la carretera a Matehuala hacia la de Zacatecas.

Fue al llegar a la parte ascendente del mencionado puente, en donde aparentemente por la alta velocidad el conductor perdió el control del volante y de esta forma la unidad se volcó desplazándose sobre la superficie de rodamiento quedando al final sobre su costado derecho obstruyendo los carriles.

Atrás de la camioneta circulaba también un motociclista, quien ante el accidente no pudo frenar a tiempo y también se estampó contra la unidad, por suerte no presentó golpes graves. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A causa del percance ese tramo del periférico tuvo que ser cerrado a la circulación, por lo que decenas de vehículos se quedaron varados hasta que la camioneta accidentada fue retirada por una grúa hacia una pensión particular.

Afortunadamente no se registraron heridos en este hecho y se esperaba que el propietario reclamara la unidad una vez cumplidos los trámites legales. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pos supuesto asesinato, lo mandan al Penal
Pos supuesto asesinato, lo mandan al Penal

Pos supuesto asesinato, lo mandan al Penal

SLP

Redacción

Capturan a revendedor en la Fenapo
Capturan a revendedor en la Fenapo

Capturan a revendedor en la Fenapo

SLP

Redacción

Traía boletos para el Palenque y alertó a otros cómplices por medio de frecuencia

Vuelca rauda camioneta en el Periférico Norte
Vuelca rauda camioneta en el Periférico Norte

Vuelca rauda camioneta en el Periférico Norte

SLP

Redacción

Tren parte en dos a tráiler en la Zona Industrial
Tren parte en dos a tráiler en la Zona Industrial

Tren parte en dos a tráiler en la Zona Industrial

SLP

Redacción

El chofer intentó ganarle el paso en las vías, pero no pudo y sobrevino el percance