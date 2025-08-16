Vuelca rauda camioneta en el Periférico Norte

Una camioneta cargada con abarrotes, sufrió aparatosa volcadura al circular por el Anillo Periférico Norte y el puente de Peñasco, el tránsito se vio interrumpido totalmente pero por suerte no hubo personas lesionadas.

El accidente se registró alrededor de las cuatro de la tarde de este vienes, en que la camioneta Ford tipo redilas, de tres toneladas, circulaba por el mencionado periférico en dirección de la carretera a Matehuala hacia la de Zacatecas.

Fue al llegar a la parte ascendente del mencionado puente, en donde aparentemente por la alta velocidad el conductor perdió el control del volante y de esta forma la unidad se volcó desplazándose sobre la superficie de rodamiento quedando al final sobre su costado derecho obstruyendo los carriles.

Atrás de la camioneta circulaba también un motociclista, quien ante el accidente no pudo frenar a tiempo y también se estampó contra la unidad, por suerte no presentó golpes graves.

A causa del percance ese tramo del periférico tuvo que ser cerrado a la circulación, por lo que decenas de vehículos se quedaron varados hasta que la camioneta accidentada fue retirada por una grúa hacia una pensión particular.

Afortunadamente no se registraron heridos en este hecho y se esperaba que el propietario reclamara la unidad una vez cumplidos los trámites legales.