Chocan camioneta con revolvedora en ZI; sólo daños
Los hechos se suscitaron este sábado en el Eje 118
Daños materiales de consideración se registraron en un choque de dos vehículos en la Avenida Industrias y el Eje 118 de la Zona Industrial.
Los hechos se suscitaron este sábado, donde un camión revolvedora le cortó la circulación a una camioneta Volkswagen.
Ambos conductores esperaron para llegar a un acuerdo en las reparaciones a través de sus compañías de seguros. No se reportaron lesionados.
