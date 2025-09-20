logo pulso
Seguridad

Chocan camioneta con revolvedora en ZI; sólo daños

Los hechos se suscitaron este sábado en el Eje 118

Por Redacción

Septiembre 20, 2025 01:53 p.m.
A
Chocan camioneta con revolvedora en ZI; sólo daños

Daños materiales de consideración se registraron en un choque de dos vehículos en la Avenida Industrias y el Eje 118 de la Zona Industrial.

Los hechos se suscitaron este sábado, donde un camión revolvedora le cortó la circulación a una camioneta Volkswagen.

Ambos conductores esperaron para llegar a un acuerdo en las reparaciones a través de sus compañías de seguros. No se reportaron lesionados. 

SLP

Redacción

Los hechos se suscitaron este sábado en el Eje 118

