logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Fotogalería

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Chocan compacto y vaca en la Valles–Rioverde

El semoviente cruzó la carretera y fue embestido; el conductor resultó ileso

Por Huasteca Hoy

Enero 10, 2026 11:21 a.m.
A
Chocan compacto y vaca en la Valles–Rioverde

CIUDAD VALLES.- Una vaca que andaba suelta cruzó la carretera libre Valles–Rioverde y fue embestida por un vehículo compacto; el conductor resultó ileso.

El accidente se suscitó la mañana de este sábado, en el kilómetro 5+500, cerca del entronque con la carretera estatal Valles–Naranjo.

Un hombre que trabaja para una empresa dedicada al control de placas circulaba en un vehículo marca Hyundai, color gris, con dirección de Valles hacia Rioverde.

Sin embargo, en un tramo en recta, una vaca se atravesó a su paso y no le dio tiempo de frenar, por lo que chocó contra el semoviente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El sedán quedó destrozado de la parte frontal; sin embargo, milagrosamente el conductor resultó ileso. La vaca murió al instante.

Al lugar del accidente acudieron elementos de Protección Civil Municipal, quienes apoyaron en labores de abanderamiento.

Posteriormente, la Guardia Nacional se encargaría de tomar conocimiento del hecho. Se esperaba que hubiera un acuerdo entre el dueño del bovino y el conductor afectado.

LEA TAMBIÉN

Tiran caballo muerto en el Libramiento Poniente

CIUDAD VALLES.- Empleados del Lienzo Charro El Caporal tiraron un caballo muerto frente al C-4, en pleno Libramiento Poniente. Vecinos del mismo lugar han dicho que en ese lugar ha habido varias muer...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chocan compacto y vaca en la Valles–Rioverde
Chocan compacto y vaca en la Valles–Rioverde

Chocan compacto y vaca en la Valles–Rioverde

SLP

Huasteca Hoy

El semoviente cruzó la carretera y fue embestido; el conductor resultó ileso

Desarticulan célula criminal en Tamasopo
Desarticulan célula criminal en Tamasopo

Desarticulan célula criminal en Tamasopo

SLP

Huasteca Hoy

Agentes de la GCE aseguraron armas y detuvieron a tres personas

Caen presuntos integrantes de grupo delictivo
Caen presuntos integrantes de grupo delictivo

Caen presuntos integrantes de grupo delictivo

SLP

Redacción

Se desplazaban a bordo de un vehículo con reporte de robo con placas de Jalisco

Detienen a 3 por robo a comercio y cohecho
Detienen a 3 por robo a comercio y cohecho

Detienen a 3 por robo a comercio y cohecho

SLP

Redacción

A dos se les encontrótres botellas del área de vinos y licores, las cuales aseguraron no poder pagar