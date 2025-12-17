Chofer de personal provoca choque en carretera a Rioverde
Peritos de la Guardia Civil de Soledad se encargaron de retirar los vehículos para su resguardo
Cuantiosos daños se registraron en un choque de tres vehículos en carretera a Rioverde, a la altura de la colonia 21 de Marzo, en Soledad.
El reporte fue cerca de las 11:30 horas de este miércoles, cuando el guiador de una camioneta Toyota de transporte de personal circulaba sobre carriles centrales, pero al llegar a la altura de la calle Ignacio Allende, impactó por alcance a una camioneta Chevrolet, proyectándola contra una camioneta Ford.
Únicamente se reportaron daños materiales, por lo que peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento y retiraron los vehículos para su resguardo.
Chocan dos autos en carretera a Rioverde
Al parecer la alta velocidad fue la causa principal del accidente
