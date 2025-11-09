Auto se incendia y vuelca

logo pulso
Estado

Por Carmen Hernández

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Tripulantes de un vehículo sufren accidente al incendiarse la unidad, los pasajeros lograron salir de la unidad sin sufrir lesión alguna, antes de que las llamas abarcaran toda la unidad motriz. 

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 14 de la Super carretera Rioverde- San Luis Potosí, cuando una familia se transportaba en un vehículo color gris con placas de circulación de la Ciudad de México. 

El conductor circulaba en la unidad motriz, pero de pronto salieron llamas y comenzó a incendiarse, perdió el control y se salió del camino volcándose. 

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos a bordo de la unidad M2 y paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron a las personas que viajaban en la unidad accidentada, uno de los pasajeros fue trasladado a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar, ante las lesiones sufridas.

