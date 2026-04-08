Choque en distribuidor Juárez deja solo daños materiales

Solo daños materiales dejó el choque de un vehículo contra el muro de contención en el distribuidor Juárez.

El reporte se registró a las 12:00 horas, cuando un automóvil VW Gol color gris circulaba sobre el ramal de la carretera a Matehuala y, al tomar la curva para incorporarse al ramal de la carretera 57, el conductor perdió el control hacia su izquierda, impactando contra el muro de contención. Solo se reportaron daños.

Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente.