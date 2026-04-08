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Vuelca auto en carretera a Rioverde; pérdida total

El vehículo negro quedó destrozado tras el accidente en el retorno a Privadas de la Hacienda

Por Redacción

Abril 08, 2026 07:41 a.m.
A
Vuelca auto en carretera a Rioverde; pérdida total

Un aparatoso accidente se registró la noche del martes sobre la carretera a Rioverde, a la altura de Primero de Mayo, en dirección hacia Ciudad Satélite, donde un automóvil volcó tras perder el control.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en el retorno hacia Privadas de la Hacienda, donde un vehículo negro terminó completamente destrozado de uno de sus costados, lo que derivó en pérdida total de la unidad.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni las causas del accidente.

Elementos de emergencia acudieron al sitio para atender la situación y realizar las maniobras correspondientes, mientras la zona registró afectaciones momentáneas al tránsito.

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