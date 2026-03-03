Choque en glorieta Mariano Jiménez deja daños materiales

Un choque entre dos camionetas se registró la mañana de este martes en la glorieta ubicada en la intersección de Salvador Nava Martínez y Mariano Jiménez.

De acuerdo con el reporte, el conductor de una camioneta Nissan X-Trail color rojo que circulaba sobre Mariano Jiménez, al ingresar a la rotonda, presuntamente cortó la circulación a una camioneta Volkswagen Robust que ya se desplazaba dentro de la glorieta.

El hecho fue reportado antes de las 08:00 horas y, según los primeros informes, únicamente se registraron daños materiales.

Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y deslindar responsabilidades.

