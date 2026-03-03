logo pulso
Choque en glorieta Mariano Jiménez deja daños materiales

El percance ocurrió cerca de las 8:00 de la mañana; peritos municipales tomaron conocimiento

Marzo 03, 2026 09:03 a.m.
Un choque entre dos camionetas se registró la mañana de este martes en la glorieta ubicada en la intersección de Salvador Nava Martínez y Mariano Jiménez.

De acuerdo con el reporte, el conductor de una camioneta Nissan X-Trail color rojo que circulaba sobre Mariano Jiménez, al ingresar a la rotonda, presuntamente cortó la circulación a una camioneta Volkswagen Robust que ya se desplazaba dentro de la glorieta.

El hecho fue reportado antes de las 08:00 horas y, según los primeros informes, únicamente se registraron daños materiales.

Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y deslindar responsabilidades.

