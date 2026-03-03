Frío al amanecer y hasta 33 grados por la tarde en SLP
Protección Civil advierte bancos de niebla matutinos, rachas de viento en las cuatro regiones y probabilidad de lluvias
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este martes 3 de marzo de 2026 una alta presión mantendrá en San Luis Potosí temperaturas muy frescas a frías por la mañana, con bancos de niebla puntuales, y ambiente caluroso por la tarde en las cuatro regiones del estado.
Para la Zona Altiplano se prevé una temperatura máxima de 29 grados y mínima de 8 grados, con rachas de viento superiores a los 45 kilómetros por hora.
En la Zona Centro, el termómetro alcanzará hasta 28 grados y descenderá a 4 grados, con rachas que podrían superar los 40 kilómetros por hora durante la tarde y noche.
La Zona Media registrará una máxima de 31 grados y mínima de 11, con vientos del este de hasta 40 kilómetros por hora.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Mientras tanto, en la Huasteca se esperan 33 grados como máxima y 18 como mínima, con ambiente caluroso y rachas cercanas a los 30 kilómetros por hora.
La dependencia estatal señaló que existe probabilidad de lluvias y/o chubascos con potencial de tormentas puntuales a partir del miércoles, además de vientos durante la tarde y noche.
Asimismo, emitió una alerta por condiciones propicias para el desarrollo de incendios en pastizales, lotes baldíos, rellenos sanitarios y centros de reciclaje, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.
Protección Civil recomendó mantenerse informada a través de medios oficiales e institucionales ante cualquier actualización del pronóstico.
no te pierdas estas noticias
Frío al amanecer y hasta 33 grados por la tarde en SLP
Redacción
Protección Civil advierte bancos de niebla matutinos, rachas de viento en las cuatro regiones y probabilidad de lluvias
Se estancan los potosinos en pobreza
Jaime Hernández
Estudio establece que 66.1% de familias en San Luis Potosí no pudieron escapar de la carencia laboral en el último año
Incendio de Cerritos fue provocado
Rubén Pacheco
La Conafor está en proceso de cuantificar los daños