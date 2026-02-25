logo pulso
Choque en Lomas del Tecnológico deja sólo daños

Conductores de Mazda y VW Golf llegaron a un acuerdo tras el accidente

Por Redacción

Febrero 25, 2026 11:11 a.m.
Un choque de dos vehículos se registró esta mañana en Lomas del Tecnológico. El reporte fue cerca de las 10:00 horas.

Choque vehículos en Lomas del Tecnológico

En la zona, el conductor de una camioneta Mazda circulaba sobre avenida Tercer Milenio, pero al llegar a la calle Plaza Lomas, le corta la circulación a un automóvil VW Golf.

Atención y acciones oficiales tras el accidente

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes valoraron a ambos conductores, no ameritando traslado. Los propietarios de los autos llegaron a un acuerdo en reparación de daños.

Peritos de la SSPC capitalina tomaron conocimiento del hecho.

Choque en Lomas del Tecnológico deja sólo daños
