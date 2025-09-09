Choque múltiple en carretera libre Valles–Rioverde; sólo daños
Fue a la altura del kilómetro 16, en el tramo que conecta las comunidades de La Pitahaya y Los Otates
CIUDAD VALLES.- La mañana de este martes ocurrió un aparatoso accidente automovilístico en la carretera libre Valles–Rioverde, a la altura del kilómetro 16, en el tramo que conecta las comunidades de La Pitahaya y Los Otates.
De acuerdo con la información recabada, el conductor de una camioneta Ford Ranger gris, de modelo atrasado, se detuvo en la vía al encontrar varias rocas que obstaculizaban el paso.
Detrás frenó otra camioneta Ranger blanca, sin embargo, un conductor de una Ford F150 de la misma tonalidad no logró detenerse a tiempo y se impactó en la parte trasera de la segunda unidad, provocando que esta se proyectara contra la primera.
Posteriormente, un automóvil Chevrolet Chevy color rojo que circulaba en el mismo sentido terminó estrellándose contra la F150.
Aunque los daños materiales fueron cuantiosos, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.
