logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Fotogalería

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque múltiple en carretera libre Valles–Rioverde; sólo daños

Fue a la altura del kilómetro 16, en el tramo que conecta las comunidades de La Pitahaya y Los Otates

Por Huasteca Hoy

Septiembre 09, 2025 11:26 a.m.
A
Choque múltiple en carretera libre Valles–Rioverde; sólo daños

CIUDAD VALLES.- La mañana de este martes ocurrió un aparatoso accidente automovilístico en la carretera libre Valles–Rioverde, a la altura del kilómetro 16, en el tramo que conecta las comunidades de La Pitahaya y Los Otates.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de una camioneta Ford Ranger gris, de modelo atrasado, se detuvo en la vía al encontrar varias rocas que obstaculizaban el paso. 

Detrás frenó otra camioneta Ranger blanca, sin embargo, un conductor de una Ford F150 de la misma tonalidad no logró detenerse a tiempo y se impactó en la parte trasera de la segunda unidad, provocando que esta se proyectara contra la primera.

Posteriormente, un automóvil Chevrolet Chevy color rojo que circulaba en el mismo sentido terminó estrellándose contra la F150.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque los daños materiales fueron cuantiosos, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque múltiple en carretera libre Valles–Rioverde; sólo daños
Choque múltiple en carretera libre Valles–Rioverde; sólo daños

Choque múltiple en carretera libre Valles–Rioverde; sólo daños

SLP

Huasteca Hoy

Fue a la altura del kilómetro 16, en el tramo que conecta las comunidades de La Pitahaya y Los Otates

Policía Vial rescata a joven del puente de Universidad
Policía Vial rescata a joven del puente de Universidad

Policía Vial rescata a joven del puente de Universidad

SLP

Pulso Online

Lo hechos esta mañana de martes

Automóvil vuelca en la Valles–Tamazunchale; ocupantes resultan ilesos
Automóvil vuelca en la Valles–Tamazunchale; ocupantes resultan ilesos

Automóvil vuelca en la Valles–Tamazunchale; ocupantes resultan ilesos

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió frente a las instalaciones de la Guardia Nacional; la pareja a bordo solo tuvo lesiones menores

Arrestan a dos presuntos ladrones en Ciudad Valles
Arrestan a dos presuntos ladrones en Ciudad Valles

Arrestan a dos presuntos ladrones en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Son acusados de sustraer una bicicleta y ropa interior; estarían ligados a robos en la Obrera y Monte Alegre