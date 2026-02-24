logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque por alcance en Fray Diego de la Magdalena; sólo daños

Un Chevrolet Aveo fue impactado y proyectado contra un árbol

Por Redacción

Febrero 24, 2026 10:23 a.m.
A
Choque por alcance en Fray Diego de la Magdalena; sólo daños

Únicamente daños materiales se registraron en un choque por alcance en avenida Fray Diego de la Magdalena, frente al parque Tangamanga ll.

Detalles confirmados del accidente

Los hechos se suscitaron esta mañana de martes, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Aveo de color rojo que circulaba sobre la avenida, al pretender ingresar a la calle 11 de la colonia Industrial Aviación, fue impactado por un vehículo Nissan Sentra de color gris, proyectado contra un árbol del camellón central.

Acciones de la autoridad

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El vehículo Nissan fue abandonado metros más adelante. Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos.

LEA TAMBIÉN

Tres vehículos chocan en Carranza y Muñoz

El percance ocurrió la tarde del lunes a la altura del Colegio Minerva; no hubo heridos graves, pero sí daños materiales

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque por alcance en Fray Diego de la Magdalena; sólo daños
Choque por alcance en Fray Diego de la Magdalena; sólo daños

Choque por alcance en Fray Diego de la Magdalena; sólo daños

SLP

Redacción

Un Chevrolet Aveo fue impactado y proyectado contra un árbol

Detienen a mujer por presunto allanamiento en la Bellavista
Detienen a mujer por presunto allanamiento en la Bellavista

Detienen a mujer por presunto allanamiento en la Bellavista

SLP

Redacción

Vecinos alertaron sobre su presencia en azoteas de la calle República; habría causado daños en una cerca eléctrica

Tres vehículos chocan en Carranza y Muñoz
Tres vehículos chocan en Carranza y Muñoz

Tres vehículos chocan en Carranza y Muñoz

SLP

Redacción

El percance ocurrió la tarde del lunes a la altura del Colegio Minerva; no hubo heridos graves, pero sí daños materiales

Jóvenes resultan heridos en accidente vial en Ciudad Valles
Jóvenes resultan heridos en accidente vial en Ciudad Valles

Jóvenes resultan heridos en accidente vial en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Autoridades aplicaron infracciones a conductora y motociclista tras el percance vial.