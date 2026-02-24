Choque por alcance en Fray Diego de la Magdalena; sólo daños
Un Chevrolet Aveo fue impactado y proyectado contra un árbol
Únicamente daños materiales se registraron en un choque por alcance en avenida Fray Diego de la Magdalena, frente al parque Tangamanga ll.
Detalles confirmados del accidente
Los hechos se suscitaron esta mañana de martes, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Aveo de color rojo que circulaba sobre la avenida, al pretender ingresar a la calle 11 de la colonia Industrial Aviación, fue impactado por un vehículo Nissan Sentra de color gris, proyectado contra un árbol del camellón central.
Acciones de la autoridad
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El vehículo Nissan fue abandonado metros más adelante. Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos.
Tres vehículos chocan en Carranza y Muñoz
El percance ocurrió la tarde del lunes a la altura del Colegio Minerva; no hubo heridos graves, pero sí daños materiales
no te pierdas estas noticias
Choque por alcance en Fray Diego de la Magdalena; sólo daños
Redacción
Un Chevrolet Aveo fue impactado y proyectado contra un árbol
Detienen a mujer por presunto allanamiento en la Bellavista
Redacción
Vecinos alertaron sobre su presencia en azoteas de la calle República; habría causado daños en una cerca eléctrica
Tres vehículos chocan en Carranza y Muñoz
Redacción
El percance ocurrió la tarde del lunes a la altura del Colegio Minerva; no hubo heridos graves, pero sí daños materiales