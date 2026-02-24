Choque por alcance en Fray Diego de la Magdalena; sólo daños

Únicamente daños materiales se registraron en un choque por alcance en avenida Fray Diego de la Magdalena, frente al parque Tangamanga ll.

Detalles confirmados del accidente

Los hechos se suscitaron esta mañana de martes, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Aveo de color rojo que circulaba sobre la avenida, al pretender ingresar a la calle 11 de la colonia Industrial Aviación, fue impactado por un vehículo Nissan Sentra de color gris, proyectado contra un árbol del camellón central.

Acciones de la autoridad

El vehículo Nissan fue abandonado metros más adelante. Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos.