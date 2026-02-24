logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a mujer por presunto allanamiento en la Bellavista

Vecinos alertaron sobre su presencia en azoteas de la calle República; habría causado daños en una cerca eléctrica

Por Redacción

Febrero 24, 2026 07:57 a.m.
A
Detienen a mujer por presunto allanamiento en la Bellavista

Elementos de la Policía de la Capital detuvieron a una mujer de 37 años de edad, señalada por presunto allanamiento y daños en viviendas de la colonia Bellavista.

La intervención se derivó de un reporte de auxilio ciudadano realizado a través del Comité de Seguridad Ciudadana de la zona.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron en la calle República, donde una residente manifestó haber escuchado ruidos y golpes en su azotea. Al asomarse, detectó la presencia de una mujer que presuntamente había causado daños en su cerca eléctrica.

Otros vecinos señalaron que también habían notado la presencia de la misma persona en sus azoteas, lo que generó preocupación entre los habitantes del sector.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tras el señalamiento directo, la mujer fue ubicada por los oficiales y puesta a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a mujer por presunto allanamiento en la Bellavista
Detienen a mujer por presunto allanamiento en la Bellavista

Detienen a mujer por presunto allanamiento en la Bellavista

SLP

Redacción

Vecinos alertaron sobre su presencia en azoteas de la calle República; habría causado daños en una cerca eléctrica

Tres vehículos chocan en Carranza y Muñoz
Tres vehículos chocan en Carranza y Muñoz

Tres vehículos chocan en Carranza y Muñoz

SLP

Redacción

El percance ocurrió la tarde del lunes a la altura del Colegio Minerva; no hubo heridos graves, pero sí daños materiales

Jóvenes resultan heridos en accidente vial en Ciudad Valles
Jóvenes resultan heridos en accidente vial en Ciudad Valles

Jóvenes resultan heridos en accidente vial en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Autoridades aplicaron infracciones a conductora y motociclista tras el percance vial.

Motociclista queda grave tras choque en la Valles-Mante
Motociclista queda grave tras choque en la Valles-Mante

Motociclista queda grave tras choque en la Valles-Mante

SLP

Huasteca Hoy

Una conductora se atravesó al intentar incorporarse a la carretera federal 85; la víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza