Detienen a mujer por presunto allanamiento en la Bellavista

Elementos de la Policía de la Capital detuvieron a una mujer de 37 años de edad, señalada por presunto allanamiento y daños en viviendas de la colonia Bellavista.

La intervención se derivó de un reporte de auxilio ciudadano realizado a través del Comité de Seguridad Ciudadana de la zona.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron en la calle República, donde una residente manifestó haber escuchado ruidos y golpes en su azotea. Al asomarse, detectó la presencia de una mujer que presuntamente había causado daños en su cerca eléctrica.

Otros vecinos señalaron que también habían notado la presencia de la misma persona en sus azoteas, lo que generó preocupación entre los habitantes del sector.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras el señalamiento directo, la mujer fue ubicada por los oficiales y puesta a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal.