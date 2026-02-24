Jóvenes resultan heridos en accidente vial en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES. Una pareja de jóvenes que viajaba en motocicleta resultó lesionada la noche de este lunes, luego de chocar contra un automóvil en el bulevar México-Laredo.

El accidente ocurrió en el cruce del bulevar con la calle Frontera, a unos metros de una plaza comercial con salas de cine. En el percance resultó herida una adolescente identificada como Karime H., quien tuvo que recibir atención médica.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la joven viajaba como acompañante en una motocicleta tipo cross que circulaba sobre el bulevar, en dirección del centro hacia la intersección de los bulevares, de sur a norte.

En ese punto, la conductora de un Ford Focus gris, que salía de la colonia Altavista por la calle Frontera, intentó cruzar el bulevar sin la debida precaución y presuntamente le cortó la circulación al motociclista, provocando el impacto.

Tras la colisión, ambos jóvenes cayeron al pavimento. Karime fue quien presentó mayores molestias, ya que no podía levantarse, por lo que posteriormente fue trasladada en un vehículo particular para su valoración médica.

Cuando arribaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, las unidades ya habían sido movidas a un costado. Los involucrados informaron que habían llegado a un acuerdo, pero solicitaron la intervención de la autoridad para formalizarlo.

Los agentes elaboraron un acta convenio y procedieron a aplicar infracciones: a la conductora del automóvil por falta de precaución y al motociclista por no portar licencia ni tarjeta de circulación.