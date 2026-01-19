Choque y atropello en bulevar de Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Un trabajador de un centro comercial fue atropellado por un vehículo que había chocado con una moto, cerca del fraccionamiento Valle Alto.

El accidente sucedió este domingo por la tarde, sobre el bulevar México-Laredo, en el acceso al estacionamiento del centro comercial Soriana Mercado.

Ahí, los paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a Ricardo Martínez, empleado del establecimiento, quien fue atropellado por un vehículo Chevrolet Ónix negro, que acabó sobre una jardinera.

Según testigos, el accidente ocurrió luego de que una joven de 18 años de edad, a bordo de una motocicleta Italika 200Z, tuvo un problema con su unidad al circular por el carril central del bulevar México-Laredo, con dirección de la Intersección de los Bulevares hacia la DAPAS.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por ese motivo intentó orillarse a la derecha, pero por el carril derecho se aproximaba el vehículo Ónix, presuntamente a velocidad inmoderada, y la motociclista chocó contra el costado izquierdo del sedán.

Posteriormente, el conductor del vehículo perdió el control del volante y se salió del carril hacia la derecha, trepando a la jardinera donde se encontraba trabajando Ricardo, y lo atropelló.

Los paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al atropellado y lo trasladaron a una clínica. La motociclista, aunque cayó, solo sufrió golpes leves y viajaba en compañía de otra muchacha, pero esta resultó ilesa.

Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente. Los vehículos serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, para que dicha autoridad deslinde responsabilidades.