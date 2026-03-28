Clausuran oficinas de Plaza San Luis tras colapso en techo

La Dirección de Protección Civil de la capital informó que en coordinación con su similar de Comercio realizó la clausura preventiva de las oficinas administrativas en Plaza San Luis.

Esto, tras el desprendimiento de una sección del techo del inmueble. La medida tiene como objetivo salvaguardar la integridad de la ciudadanía, por lo que las actividades permanecerán suspendidas hasta garantizar condiciones seguras.

"Por indicación de nuestro alcalde, Enrique Galindo Ceballos, continuamos trabajando de manera permanente por un San Luis más seguro, amable y en orden. Agradecemos su comprensión y les invitamos a mantenerse informados a través de los canales oficiales", señaló la dependencia.

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