Con metas y mota agarran a ocho viciosos
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Durante las últimas 24 horas, seis hombres, una mujer y un adolescente, señalados por delitos contra la salud, fueron detectados en distintas colonias del municipio de Soledad.
En La Foresta, por posesión de bolsas con presunta marihuana, la Guardia Civil de Soledad dio a conocer la detención de un adolescente de 15 años. Por la misma razón, se aseguró a Jonatan "N", de 40 años y Cristopher "N", de 18 años, en las colonias La Libertad y Central de Maquinaria,
Por otro lado, Erika "N", de 27 años; Eduardo "N", de 36 años; Israel "N", de 51 años;
Cupertino "N", de 25 años; Uriel "N", de 19 años, fueron detenidos en las colonias Primera de Mayo, Hogares Obreros, Rivas Guillén y San José, por portar dosis de metanfetaminas.
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Después de informarles el motivo de su aseguramiento, todos los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.
En su informe, la Guardia Civil Municipal de Soledad refrendó su compromiso de mantener acciones permanentes de vigilancia y prevención en toda la demarcación.
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