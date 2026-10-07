logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con metas y mota agarran a ocho viciosos

Por Redacción

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
A
Con metas y mota agarran a ocho viciosos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Durante las últimas 24 horas, seis hombres, una mujer y un adolescente, señalados por delitos contra la salud, fueron detectados en distintas colonias del municipio de Soledad.

      En La Foresta, por posesión de bolsas con presunta marihuana, la Guardia Civil de Soledad dio a conocer la detención de un adolescente de 15 años. Por la misma razón, se aseguró a Jonatan "N", de 40 años y Cristopher "N", de 18 años, en las colonias La Libertad y Central de Maquinaria,

       Por otro lado, Erika "N", de 27 años; Eduardo "N", de 36 años; Israel "N", de 51 años; 

      Cupertino "N", de 25 años; Uriel "N", de 19 años, fueron detenidos en las colonias Primera de Mayo, Hogares Obreros, Rivas Guillén y San José, por portar dosis de metanfetaminas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


       Después de informarles el motivo de su aseguramiento, todos los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.

      En su informe, la Guardia Civil Municipal de Soledad refrendó su compromiso de mantener acciones permanentes de vigilancia y prevención en toda la demarcación.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Hallan cuerpo de joven tras volcadura de lancha en Ébano
        Hallan cuerpo de joven tras volcadura de lancha en Ébano

        Hallan cuerpo de joven tras volcadura de lancha en Ébano

        SLP

        Huasteca Hoy

        Equipos de rescate de San Luis y Tamaulipas participaron en la búsqueda durante 48 horas

        Cae presunto narcomenudista Ciudad Valles
        Cae presunto narcomenudista Ciudad Valles

        Cae presunto narcomenudista Ciudad Valles

        SLP

        Redacción

        Se le aseguraron documentos con claves presuntamente vinculadas a la comercialización

        Reparan megabache en la 57 tras una serie de quejas
        Reparan megabache en la 57 tras una serie de quejas

        Reparan megabache en la '57 tras una serie de quejas

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        Personal de Obras Públicas informó que realiza trabajos de mantenimiento rumbo al Distribuidor Vial

        Incendio consume parte de una camioneta
        Incendio consume parte de una camioneta

        Incendio consume parte de una camioneta

        SLP

        Redacción

        El conductor y acompañantes lograron ponerse a salvo