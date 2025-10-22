logo pulso
Seguridad

Conductor vuelca a un costado del parque de Morales

Los hechos, cerca de las 02:00 horas de este miércoles

Por Redacción

Octubre 22, 2025 09:30 a.m.
A
Conductor vuelca a un costado del parque de Morales

Una persona con lesiones leves, fue el saldo de una volcadura de un automóvil Volkswagen tipo Jetta, en Avenida de los Artistas, a un costado del Parque de Morales.

Los hechos, cerca de las 02:00 horas de este miércoles, cuando el conductor del sedán circulaba sobre la avenida en mención, pero al llegar a la calle Gorriño y Arduengo pierde el control hacia su derecha.

Después, impactó con la guarnición para terminar volcado.

Sólo se reportaron las lesiones leves y los daños materiales.

Solo daños materiales en choque de vehículos en Nicolás Zapata y Amado Nervo
Solo daños materiales en choque de vehículos en Nicolás Zapata y Amado Nervo

Solo daños materiales en choque de vehículos en Nicolás Zapata y Amado Nervo

SLP

Redacción

El percance ocurrió antes de las 07:00 horas y causó leve congestionamiento vehicular.

Incautan 5 cámaras en V. de San Lorenzo
Incautan 5 cámaras en V. de San Lorenzo

Incautan 5 cámaras en V. de San Lorenzo

SLP

Redacción

Estiman que las usaban delincuentes para vigilar operativos policiales

Con "mota", sorprenden a malvivientes
Con "mota", sorprenden a malvivientes

Con "mota", sorprenden a malvivientes

SLP

Redacción