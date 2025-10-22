Conductor vuelca a un costado del parque de Morales
Los hechos, cerca de las 02:00 horas de este miércoles
Una persona con lesiones leves, fue el saldo de una volcadura de un automóvil Volkswagen tipo Jetta, en Avenida de los Artistas, a un costado del Parque de Morales.
Los hechos, cerca de las 02:00 horas de este miércoles, cuando el conductor del sedán circulaba sobre la avenida en mención, pero al llegar a la calle Gorriño y Arduengo pierde el control hacia su derecha.
Después, impactó con la guarnición para terminar volcado.
Sólo se reportaron las lesiones leves y los daños materiales.
