Confirma FGE ataque a base policial de Ciudad del Maíz

Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de Seguridad Pública municipal habría dejando como saldo un policía un lesionado y se habla de uno privado de su libertad, lo que no ha sido confirmado.

La información de los hechos fue recabada durante la madrugada de hoy cuando los agentes realizaban un patrullajes y civiles armados a bordo de varios vehículos comenzaron a dispararles e inició una persecución.

En los hechos, lograron lesionar a un oficial, mientras que otro más habría sido levantado.

Los elementos solicitaron apoyo a la Guardia Civil del Estado y la Guardia Nacional, quienes iniciaron un operativo para dar con los presuntos, pero no se tuvo éxito.

El policía herido fue trasladado a recibir atención médica al Hospital Regional.

Más tarde, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) confirmó los hechos, por los que inició una carpeta de investigación.

Sin embargo, únicamente se detalló que su personal tuvo conocimiento de que la base principal de la Policía Municipal fue agredida por un grupo delincuencial.

"Peritos y agentes de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al lugar para llevar a cabo las primeras diligencias que permitan esclarecer los hechos", dice el comunicado.

"De igual forma, la Fiscalía potosina trabaja coordinadamente en las indagatorias y acciones de campo para establecer a quién o quiénes hayan perpetrado estos hechos", señalaron sin dar detalles sobre heridos o detenidos.