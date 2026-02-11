De índole familiar, homicidio de Rey Alejandro: FGE

En el fallecimiento de Rey Alejandro Tello Hernández el 31 de diciembre del 2025, un asunto de índole familiar fue la causa para que lo privaran de la vida, afirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE)

Debido a que acusan la existencia de irregularidades en la investigación penal, el pasado 6 de febrero familiares de Tello Hernández, asesinado en las primeras horas del 2026, se manifestaron en la sede la FGE para exigir justicia y dar con la o las personas responsables.

García Cázares exteriorizó que, luego que los Servicios Periciales tomaron conocimiento y procesaron el domicilio donde murió la víctima, el Ministerio Público investiga el crimen por homicidio doloso.

Después de la protesta en las oficinas centrales, la fiscal general afirmó que se brindó información sobre los avances registrados en la carpeta de investigación, los cuales consideró "avanzados".

Cuestionada sobre si la esposa es la presunta responsable como lo señalan los familiares, prefirió reservar la información, sin embargo, dijo que "ellos saben perfectamente quién fue el causante de este homicidio".

"Ya se dio información a la familia. También por un tema de sigilo, vamos también muy avanzados", complementó la entrevistada.

Según la familia, antes de ser privado de la vida Rey Alejandro estuvo acompañado por su esposa, su hija menor y el esposo de esta, por lo que presumen que uno de ellos lo mató con arma punzocortante.