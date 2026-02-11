logo pulso
Rapiña tras volcadura de tráiler con cerveza en la 57

El accidente ocurrió anoche a la altura de La Pila; ambos carriles fueron cerrados por varias horas

Febrero 11, 2026 08:14 a.m.
La volcadura de un tráiler que transportaba cerveza desató actos de rapiña la noche de ayer en la carretera 57, a la altura de La Pila, en dirección al Distribuidor Juárez.

La unidad quedó recostada sobre la cuneta central, lo que provocó el cierre de ambos carriles y generó intenso tráfico en la zona.

 

Tras el accidente, decenas de cajas quedaron esparcidas sobre el pavimento, junto con botellas rotas y otras intactas. En cuestión de minutos, varias personas comenzaron a llevarse parte de la carga antes de que arribaran las autoridades.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para controlar la situación y coordinar las maniobras para retirar la unidad siniestrada y liberar la vialidad.

Hasta el momento no se ha informado si hubo personas lesionadas.

