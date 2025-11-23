logo pulso
Denuncian caída de vehículos en pozos de obra en Camino a la Libertad

Denuncias ciudadanas presumen ingresos indebidos a una zona cerrada.

Por Redacción

Noviembre 23, 2025 08:08 p.m.
A
Denuncian caída de vehículos en pozos de obra en Camino a la Libertad

De acuerdo con denuncias ciudadanas, se presume que más de diez vehículos habrían caído en pozos de visita en construcción sobre Camino a la Libertad, luego de que varios automovilistas ingresaron a la zona de obra pese a los cierres y la señalética colocada por el personal. Entre las unidades presuntamente afectadas se mencionan autos particulares, taxis y motocicletas.

Los reportes señalan que la vialidad permanece en proceso de pavimentación y rehabilitación, por lo que el paso vehicular está restringido. Aun así, indican que algunos conductores habrían utilizado el tramo como atajo, brincando los bloqueos e ingresando a un espacio que no está abierto a la circulación.

Según la versión de los ciudadanos, los pozos forman parte de la infraestructura que se instala en la obra y aún no están cubiertos, lo que representaría un riesgo para quienes invaden el área de trabajo. Además, la presencia de vehículos en la zona cerrada podría provocar retrasos en el avance de los trabajos.

Quienes hicieron la denuncia insistieron en la necesidad de respetar los cierres y la señalética, pues el ingreso indebido no solo expone a los automovilistas a daños materiales, sino también al personal que labora en el sitio.

