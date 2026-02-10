Descartan móvil político en homicidio de personas de Villa de Reyes

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó de los avances en la investigación por la localización sin vida de dos personas originarias del municipio de Villa de Reyes, cuyos cuerpos fueron hallados en el estado de Zacatecas.

La titular de la dependencia, María Manuela García Cázares, señaló que la principal línea de investigación no está relacionada con actividades políticas, sino con hechos vinculados a la delincuencia organizada.

Explicó que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se activaron de inmediato las fichas de búsqueda y se estableció comunicación con autoridades del estado vecino. Posteriormente, un equipo de la Policía de Investigación (PDI) fue enviado a Zacatecas para realizar las primeras diligencias y colaborar en la identificación de las víctimas.

De acuerdo con los indicios recabados en las investigaciones iniciales, las personas habrían sido privadas de la libertad por sujetos presuntamente vinculados a un grupo criminal. La fiscal precisó que no existe registro de que las víctimas hayan sido candidatas ni ocuparan cargos de elección popular, por lo que descartó cualquier vínculo del caso con procesos electorales o actividades partidistas.

García Cázares indicó que al menos dos personas estarían identificadas como posibles responsables, aunque sus apodos y datos no pueden darse a conocer debido a la secrecía de la carpeta de investigación y a que las indagatorias continúan en curso.

Asimismo, informó que la FGESLP mantiene coordinación estrecha con la Fiscalía del Estado de Zacatecas. En ese contexto, familiares de las víctimas, acompañados por elementos de la PDI, se trasladaron a dicha entidad para llevar a cabo el reconocimiento y la reclamación de los cuerpos.

La fiscal general reiteró que la investigación sigue abierta y que se continuará informando conforme lo permitan los tiempos legales y el debido proceso.