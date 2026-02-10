logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS

Fotogalería

BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Descartan móvil político en homicidio de personas de Villa de Reyes

FGESLP señala posible relación con delincuencia organizada.

Por Redacción

Febrero 10, 2026 12:14 p.m.
A
Descartan móvil político en homicidio de personas de Villa de Reyes

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó de los avances en la investigación por la localización sin vida de dos personas originarias del municipio de Villa de Reyes, cuyos cuerpos fueron hallados en el estado de Zacatecas.

La titular de la dependencia, María Manuela García Cázares, señaló que la principal línea de investigación no está relacionada con actividades políticas, sino con hechos vinculados a la delincuencia organizada.

Explicó que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se activaron de inmediato las fichas de búsqueda y se estableció comunicación con autoridades del estado vecino. Posteriormente, un equipo de la Policía de Investigación (PDI) fue enviado a Zacatecas para realizar las primeras diligencias y colaborar en la identificación de las víctimas.

De acuerdo con los indicios recabados en las investigaciones iniciales, las personas habrían sido privadas de la libertad por sujetos presuntamente vinculados a un grupo criminal. La fiscal precisó que no existe registro de que las víctimas hayan sido candidatas ni ocuparan cargos de elección popular, por lo que descartó cualquier vínculo del caso con procesos electorales o actividades partidistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


García Cázares indicó que al menos dos personas estarían identificadas como posibles responsables, aunque sus apodos y datos no pueden darse a conocer debido a la secrecía de la carpeta de investigación y a que las indagatorias continúan en curso.

Asimismo, informó que la FGESLP mantiene coordinación estrecha con la Fiscalía del Estado de Zacatecas. En ese contexto, familiares de las víctimas, acompañados por elementos de la PDI, se trasladaron a dicha entidad para llevar a cabo el reconocimiento y la reclamación de los cuerpos.

La fiscal general reiteró que la investigación sigue abierta y que se continuará informando conforme lo permitan los tiempos legales y el debido proceso.

LEA TAMBIÉN

Hallan sin vida a empresarios desaparecidos de Villa de Reyes

La FGE confirma que Oscar Osvaldo Luna y Pablo Ortega fueron localizados en Pinos, Zacatecas

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Descartan móvil político en homicidio de personas de Villa de Reyes
Descartan móvil político en homicidio de personas de Villa de Reyes

Descartan móvil político en homicidio de personas de Villa de Reyes

SLP

Redacción

FGESLP señala posible relación con delincuencia organizada.

Mantienen operativo en Industrias por obras en la 57
Mantienen operativo en Industrias por obras en la 57

Mantienen operativo en Industrias por obras en la 57

SLP

Pulso Online

Hay presencia de oficiales en varios ejes y en Periférico

A proceso, sujeto acusado por violación en Mexquitic
A proceso, sujeto acusado por violación en Mexquitic

A proceso, sujeto acusado por violación en Mexquitic

SLP

Redacción

Caen dos con armas de fuego tras operativos de GCE
Caen dos con armas de fuego tras operativos de GCE

Caen dos con armas de fuego tras operativos de GCE

SLP

Redacción

Además, portaban 10 cartuchos útiles .223