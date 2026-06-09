Desde la cárcel, sujetos seguían extorsionando
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Por su probable responsabilidad en el delito de extorsión, Mario "N" y Manuel "N" fueron vinculados a proceso por la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de litigadores de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.
Esto, luego de hechos ocurridos el 26 de mayo de este mismo año, cuando ambos señalados fueron detectados en distintos eventos presuntamente realizando llamadas telefónicas desde el interior del Centro Penitenciario Estatal de la Delegación La Pila.
Derivado de estas acciones, los imputados fueron puestos a disposición de un Agente Fiscal, quien integró la carpeta de investigación correspondiente por el delito referido.
La Fiscalía desarrolló las indagatorias necesarias y presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial durante la audiencia inicial, donde los Agentes Fiscales litigaron la vinculación a proceso de ambas personas
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Una vez analizados los argumentos expuestos por la institución procuradora de justicia, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a Mario "N" y Manuel "N" por el delito de extorsión.
Asimismo, la autoridad judicial impuso a ambos imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán internos mientras continúan las etapas procesales del asunto.
Además, se fijó un plazo de investigación complementaria de dos meses para Mario "N" y de tres meses para Manuel "N".
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