Detenidos por agresión a sus parejas

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres por presunta violencia familiar; dichas acciones se realizaron en las colonias Monte Verde y Praderas del Maurel, como resultado de la respuesta inmediata a reportes ciudadanos.

Agentes municipales se presentaron en la calle Monte Verde, en la colonia del mismo nombre, donde fueron recibidos por una mujer quien señaló a su pareja de haberla agredido físicamente, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra; ubicando al reportado, quien se identificó como Édgar „N" de 36 años.

Por otra parte, en la avenida de Los Pinos, a la altura de la colonia Praderas del Maurel, policías soledenses atendieron un auxilio en donde una fémina indicó que su pareja la violentó de forma física, solicitando proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse José „N" de 35 años.

A ambos se les hizo saber que serían detenidos por presunta violencia familiar, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedaron a disposición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí