Detienen a 15 en operativos estatales

Durante la primera semana de 2026, operativos de seguridad en zonas limítrofes de San Luis Potosí dejaron 15 personas detenidas, 13 vehículos con reporte de robo recuperados y el aseguramiento de más de 20 gramos de droga, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPCE).

De acuerdo con la dependencia, las acciones se realizaron en puntos estratégicos del estado, principalmente en áreas colindantes con otras entidades, con el objetivo de vigilar la movilidad y atender situaciones de riesgo.

El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, señaló que los resultados derivan de operativos permanentes y de la operación de 12 Puntos de Atención Ciudadana instalados tanto en la zona metropolitana como en municipios fronterizos.

Los Puntos de Atención Ciudadana, a cargo de la Guardia Civil Estatal, forman parte de los esquemas de vigilancia y prevención que se mantienen activos en las cuatro regiones del estado.

Revisión vehicular en operativo estatal