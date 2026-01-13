logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a 15 en operativos estatales

En la primera semana de 2026 se aseguraron 20 gramos de droga.

Por Redacción

Enero 13, 2026 11:16 a.m.
A
Foto: GCE

Foto: GCE

Durante la primera semana de 2026, operativos de seguridad en zonas limítrofes de San Luis Potosí dejaron 15 personas detenidas13 vehículos con reporte de robo recuperados y el aseguramiento de más de 20 gramos de droga, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPCE).

De acuerdo con la dependencia, las acciones se realizaron en puntos estratégicos del estado, principalmente en áreas colindantes con otras entidades, con el objetivo de vigilar la movilidad y atender situaciones de riesgo.

El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, señaló que los resultados derivan de operativos permanentes y de la operación de 12 Puntos de Atención Ciudadana instalados tanto en la zona metropolitana como en municipios fronterizos.

Los Puntos de Atención Ciudadana, a cargo de la Guardia Civil Estatal, forman parte de los esquemas de vigilancia y prevención que se mantienen activos en las cuatro regiones del estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Revisión vehicular en operativo estatal

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a 15 en operativos estatales
Detienen a 15 en operativos estatales

Detienen a 15 en operativos estatales

SLP

Redacción

En la primera semana de 2026 se aseguraron 20 gramos de droga.

Arrollan y dan muerte a hombre en carretera a Matehuala
Arrollan y dan muerte a hombre en carretera a Matehuala

Arrollan y dan muerte a hombre en carretera a Matehuala

SLP

Pulso Online

El conductor del vehículo salió del camino y abandonó la unidad

Detienen a tres objetivos prioritarios en Soledad
Detienen a tres objetivos prioritarios en Soledad

Detienen a tres objetivos prioritarios en Soledad

SLP

Redacción

Apresan a dos hombres por presunto robo y allanamiento
Apresan a dos hombres por presunto robo y allanamiento

Apresan a dos hombres por presunto robo y allanamiento

SLP

Redacción