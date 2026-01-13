logo pulso
Detienen en CDMX a seis integrantes del "Tren de Aragua"

Por El Universal

Enero 13, 2026 09:46 a.m.
Seis integrantes de la organización criminal conocida como "Tren de Aragua" fueron detenidos en la Ciudad de México, informó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Autoridades relacionan a los detenidos con los delitos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.
En un mensaje en redes sociales, García Harfuch detalló que entre los detenidos se encuentra Lesli Valeri "N", identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local.
También fue detenido Bryan "N", operador financiero de la organización, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, quien contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.
García Harfuch señaló que las detenciones se lograron gracias a los trabajos de inteligencia, y participaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional, FGR, SSCP y SSC-CDMX.

