Detienen a 43 personas y aseguran droga en San Luis Potosí

La Guardia Civil Estatal detuvo a 43 personas en las últimas 24 horas como parte de operativos de prevención y vigilancia en distintos puntos del estado.

Durante estas acciones, la corporación aseguró 28 dosis de "cristal", 296.2 gramos de marihuana y nueve artefactos conocidos como "ponchallantas". Además, logró recuperar cuatro vehículos con reporte de robo y asegurar cinco más presuntamente vinculados a hechos delictivos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que estos resultados forman parte de los operativos permanentes para reforzar la seguridad y atender conductas que afectan el orden público en la entidad.

Las autoridades señalaron que continuarán con acciones coordinadas para mantener la vigilancia y combatir la incidencia delictiva en el estado.

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